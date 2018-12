Uso de libros electrónicos universitarios desde la perspectiva del estudiantes

Tovstiadi, Esta ; Tingle, Natalia ; Wiersma, Gabrielle “Academic E-book Usability from the Student’s Perspective, Evidence Based Library and Information Practice (EBLIP) Vol 13 No 4 DOI: 10.18438/eblip29457

Texto completo

Este artículo describe cómo los bibliotecarios comparan sistemáticamente las diferentes plataformas de libros electrónicos para identificar qué características y diseño influyen en la usabilidad y la satisfacción del usuario.PAra ello este estudio empleó pruebas de usabilidad basadas en tareas, incluyendo el protocolo “think-aloud”. Los estudiantes de la Universidad de Colorado en Boulder completaron una serie de tareas típicas para comparar la usabilidad y medir la satisfacción del usuario con libros electrónicos académicos. Para cada título, cinco estudiantes completaron las tareas en tres plataformas de libros electrónicos: la plataforma del editor y dos agregadores. Un total de treinta y cinco estudiantes evaluaron siete títulos en nueve plataformas de libros electrónicos académicos.

El estudio identificó las fortalezas y debilidades de cada plataforma basándose en las experiencias y preferencias de los estudiantes. Las pruebas de usabilidad indicaron que los estudiantes preferían ProQuest Ebook Central a EBSCO y que preferían los agregadores a las plataformas editoriales.

Los bibliotecarios pueden utilizar las expectativas y preferencias de los estudiantes para guiar las decisiones de compra de libros electrónicos. Las preferencias pueden variar según la institución, pero las variaciones en el diseño y la funcionalidad de los libros electrónicos afectan a la capacidad de los estudiantes para completar con éxito las tareas e influyen en su afinidad o satisfacción con una plataforma determinada. Las pruebas de usabilidad son una herramienta útil para medir las expectativas de los usuarios e identificar sus preferencias en cuanto a características, funcionalidad y diseño.