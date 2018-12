Un estudio sobre el rendimiento de las bibliotecas universitarias europeas

Study of European indicators: the situation of French university libraries compared with other European countries. Paris: ADBU, 2018

En 2017, SCONUL compartió los datos estadísticos de retorno de la inversión con ADBU, la asociación francesa de directores y personal directivo de bibliotecas universitarias y de investigación. ADBU llevó a cabo un estudio comparativo europeo sobre indicadores clave de rendimiento en bibliotecas académicas entre 2013 y 2016 en trece países europeos. El estudio exploró: usuarios potenciales de la biblioteca (personal y estudiantes); uso de la biblioteca (conteo de puertas, préstamos, descargas y enseñanza de conocimientos básicos sobre la información); espacio de la biblioteca ; personal de la biblioteca; recursos electrónicos; y finanzas (ingresos y gastos).

Estas primeras observaciones se actualizarán en los próximos años, en colaboración con nuestros socios europeos, con indicadores que sean más coherentes entre países, o enriquecidos, en particular para intentar evaluar mejor la contribución de las bibliotecas al éxito de los estudiantes o al rendimiento de la investigación.