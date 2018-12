El estado de la preservación digital en 2018 : una instantánea de desafíos y brechas

Rieger, Oya Y. The State of Digital Preservation in 2018 A Snapshot of Challenges and Gaps. ITHAKA S+R, 2018

Nuestro patrimonio cultural, histórico y científico se produce y comparte cada vez más en formato digital. La ubicuidad, la omnipresencia, la variabilidad y la fluidez de esos contenidos plantean una serie de interrogantes acerca de la función de las bibliotecas y archivos de investigación en la preservación digital ante los rápidos cambios organizativos y tecnológicos y la evolución de las prioridades de las instituciones. Ithaka S+R está interesada en explorar el panorama actual de los programas y servicios de preservación digital con el fin de identificar las cuestiones de investigación y políticas que contribuirán al avance de las estrategias de apoyo a las investigaciones futuras. Con este fin, durante los meses de junio y julio de 2018, se habló con 21 expertos y líderes de opinión para escuchar sus puntos de vista sobre el estado de la preservación digital. El propósito de este informe es compartir una serie de temas comunes que permearon las conversaciones y proporcionar una oportunidad para una reacción y un compromiso más amplios de la comunidad, que con el tiempo contribuirán al desarrollo de una agenda de investigación de Ithaka S+R en estas áreas.