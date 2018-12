Prioridades de investigación e innovación para el sector del patrimonio cultural europeo : agenda de innovación Europeana

Europeana Innovation Agenda: Research and Innovation Priorities for the European Cultural Heritage Sector. [e-Book] Europeana, 2018.

La Agenda de Innovación Europeana destaca las prioridades de investigación e innovación en el ámbito del patrimonio cultural y aboga por su aplicación en toda Europa. Trabajando en consulta con la Asociación de la Red Europeana, un grupo de trabajo específico identificó los ámbitos en los que las acciones de innovación e investigación son más necesarias. La Agenda propone trece temas que muestran las oportunidades de transformación en cuatro categorías generales: estrategia e impacto institucional, innovación tecnológica, cambio social e innovación económica.

Basándose en el Marco de Evaluación de Impacto de Europeana, la Agenda sitúa el patrimonio cultural como un recurso inestimable para la sociedad europea. Destaca el potencial transformador de un patrimonio cultural innovador y pretende dar prioridad a sus necesidades de investigación e innovación en las políticas culturales y los programas de investigación e innovación de Europa.