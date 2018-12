La Biblioteca de Seatle la más bella del mundo según una encuesta de Istagram

Diseñada por el arquitecto holandés Rem Koolhaas en 2004, Seattle Public Library ha sido votada como la biblioteca más bella del mundo en Instagram segun una encuesta llevada a cabo por WORDERY, un vendedor de libros en la que se han analizado el número de hashtags de algunas de las bibliotecas más bellas del mundo para descubrir cuál es la más votada por los usuarios de instagram. La biblioteca de Seatle recibió 17.685 hashtags, seguida de la Bodleian de Reino Unido con 16.068, la Biblioteca Pública de Vancouver en Canadá con 7.907, La biblioteca del Real Gabinete Portugués de Leitura fue la cuarta con 4026, la Biblioteca Pública de Stuttgart de Alemania con 3.992. La primera española es la Biblioteca del Monasterio del Escorial, la n. 42 con 5 hashtags. Ver datos y metodología

La metodología consistió en la compilación de una lista de 40 bibliotecas proclamadas como las más hermosas por una variedad de publicaciones ( The Guardian , The Telegraph , Conde Nast Traveler ), encontrando los hashtags asociados con esas bibliotecas y comparando los números de veces que se utilizaron a partir del 9 de noviembre.

La biblioteca de Seatle se caracteriza por su fachada de cristal facetado, sus escaleras mecánicas futuristas chartreuse, el pasillo del cuarto piso de color rojo brillante y las vistas internas vertiginosas. Se dice que La biblioteca de Seattle “es grande pero no monumental. Los espacios están diseñados para no intimidar, sino para acomodar”. Como afirmó Willian Dietrich “De alguna manera, esta caja de vidrio no transmite frialdad sino intimidad. El resultado no es solo una biblioteca, sino un centro comunitario y un escaparate global que trasciende su propia manzana urbana entre Madison y Spring. Se extiende y se funde perfectamente con las torres del centro a su alrededor.”