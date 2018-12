El 53% Los milenials preferirían perder su sentido del olfato que su móvil

Cada año Erik Qualman publica Socialnomics cruzando datos de diferentes organizaciones proporcionando algunos datos sorprendentes en torno al impacto de las redes sociales en el mundo. Esta es la 8a edición de la serie de “Social Media Revolution”.

“We don’t have a choice on whether we DO social media, the question is how well we DO it”

Erik Qualman

(“No tenemos elección sobre si estar o no en los medios sociales, la elección es como estar lo mejor posible”)