Guía sobre la implementación de Plan S

New Guidance on Implementation of Plan S Released (Draft). JISC Nov. 2018

Texto completo

La nueva guía, todavía en formato borrador, sugiere que habrá un cierto grado de similitud en la forma en que se implementa el plan. Inspirado por esto, Jisc busca profundizar su cooperación existente con colegas en organizaciones de toda Europa para implementar mecanismos de implementación que ayuden a los investigadores, sus empleadores y financiadores, y a los editores a realizar los objetivos del Plan S, respetando que los firmantes pueden tener diferencias en sus políticas de acceso abierto. Pero, por supuesto, esta cooperación internacional es solo una parte de la imagen. Jisc también está trabajando con editores globales y editores de pequeñas sociedades para encontrar modelos que les permitan a todos confiar en el Plan S en sus operaciones y modelos de negocios.