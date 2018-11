Escuchar

http://loslagosdehinault.bandcamp.com/track/futuras-licenciadas

Más canciones que hablan sobre bibliotecas

Los Lagos de Hinault es un grupo indie cuyo nombre hace referencia a una de las etapas más duras de la Cuelta Ciclista a España “Los Lagos de Enol” en Asturias y a uno de los ciclistas mítico de las tres grandes clásicas Bernadrt Hinault, apodado “El Caimán” porque nunca dejaba ganar a un gregario que le había ayudado a llegar a la meta. El tema que traemos a esta página pertenece al disco Flores de Europa de 2014, y habla de la capacidad de las bibliotecas para establecer relaciones sentimentales, especialmente en el mes de agosto cuando los demás van a la piscina.

Futuras licenciadas

Los Lagos de Hinault

Yo me enamoro solo en las bibliotecas.

Me vuelven loco las gafas y las piernas.

El mes de agosto flotando entre las mesas.

Yo me distraigo y tú no te concentras.

Quiero morir condenado

por el derecho romano

y por las chicas que estudian

jugando con sus zapatos.

Pasa el verano, pasa la vida entera…

Pasan las nubes, las nubes pasajeras…

Pequeños seres alados,

sabéis que el mundo es muy malo.

Quedémonos para siempre

juntitos aquí sentados

porque yo os quiero y os quiero,

porque yo os quiero a mi lado

y no me llega el dinero

para tener abogado.