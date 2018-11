Los Big Data pueden ofrecer la promesa de convertir los datos en una ventaja competitiva.

. Karim Taga, Michael Opitz, Arvind Rajeswaran, Lokesh Dadhich, Jorge Abril-Martorell, Pranav Prince “Telecoms data monetization: Reality, not a mirage. Big data can deliver the promise of converting data into competitive advantage”. Arthur D. Little, 2018

A nivel mundial, las empresas de telecomunicaciones consideran que el análisis de datos es un pilar estratégico clave y continúan invirtiendo en esta dirección. Sin embargo, pocos de ellos han recuperado aún los beneficios de estas inversiones, porque se enfrentan a múltiples dilemas para encontrar los casos de uso adecuados, tomar las decisiones tecnológicas correctas a partir de opciones cada vez mayores y adoptar los modelos operativos y de gestión adecuados para fomentar la toma de decisiones basada en datos.

Las empresas de telecomunicaciones deben darse cuenta de que la analítica de datos es una “capacidad imprescindible” en esta era digital, y las inversiones relacionadas les ayudarán a sobrevivir en el panorama competitivo emergente. Necesitan explotar los casos de uso de análisis en todas sus funciones principales de negocio, tanto en la atención al cliente como en otras áreas, como la cadena de suministro, los recursos humanos y las operaciones. Las empresas de telecomunicaciones están en una posición única para crear oportunidades de monetización de datos externos, pero éstas deben explorarse caso por caso, manteniendo al mismo tiempo un enfoque primario en la monetización interna. Por último, los ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones deben liderar los esfuerzos para impulsar el cambio en toda la organización a fin de fomentar la toma de decisiones basadas en datos.

Varias de las principales empresas de telecomunicaciones han incluido la “creación de grandes capacidades de datos y análisis” como un pilar estratégico clave, y continúan invirtiendo en esta dirección. Sin embargo, los beneficios de estas inversiones no han sido los mismos para todos ellos. Creemos que es hora de que las empresas de telecomunicaciones aborden las siguientes cuestiones a la hora de aprovechar el valor de sus inversiones en análisis.