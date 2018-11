Construyen una biblioteca pública en Seul con estanterías de 13 metros de altura dentro de un centro comercial

La recientemente inaugurada Starfield Library de Starfield COEX Mall se está convirtiendo en un lugar de atracción para los turistas como la última novedad cultural en Seúl.

La Biblioteca Starfield en Seúl es una biblioteca única en su tipo, ya que dispone de estanterias de 13 metros de altura y más de 50.000 libros y revistas en exposición, no te sorprenda ver libros apilados hasta el techo. Otra peculiaridad es que además esta biblioteca pública de Seúl no es un edificio solo dedicado solo a ser biblioteca, sino que se encuentra en el centro del centro comercial Starfield COEX en Seúl, Corea del Sur. Sin barreras físicas, ni seguridad para garantizar que no se roben libros, la Biblioteca Starfield abarca un concepto completamente nuevo y novedoso.

Situada en Starfield COEX Mall, el gigantesco centro comercial de Seúl, Starfield Library es una biblioteca de dos pisos que ocupa una superficie de 2.800 metros cuadrados. Aunque no es la más serena de las bibliotecas, este espacio es perfecto para que todos se dejen caer y se relajen después de un día entero de compras o de una tarde de ocio.

Aunque la mayoría de los libros están en coreano, la Biblioteca Starfield ofrece revistas internacionales para turistas. A pesar de todo puedes coger un libro para leer, pero no hace falta decir que los libros que se encuentran en la parte superior de las estanterías no son para leer.

La biblioteca de Starfield no solo ofrece un espacio de lectura cómodo para sus visitantes, sino que también ofrece una variedad de eventos culturales mensuales y actuaciones con diferentes temas todos los días. Los temas diarios de este mes incluyen poesía los lunes, viajar los martes, libros los miércoles, arte y libros los jueves, conferencias especiales los viernes, entretenimiento infantil los sábados y presentaciones temáticas con invitados especiales como poetas, pianistas, expertos en viajes, autores. , y columnistas los domingos. Los visitantes son bienvenidos a disfrutar de todos los eventos y actuaciones de forma gratuita.