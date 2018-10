Las cifras del Acceso Abierto a la información

Access Week. Stats about the movement for free access to scholarly research. American Libraries.

11 años de la Semana Internacional del Acceso Abierto.

Hace 11 años se celebró por primera vez la Semana Internacional del Acceso Abierto. En 2007, una coalición de estudiantes universitarios, investigadores y bibliotecarios de los Estados Unidos celebraron el Día de Acceso Abierto, que se extendió a la Semana del Acceso Abierto del año siguiente y que se ha convertido en un esfuerzo mundial de reivindicación del movimiento.

72 Paises celebramos la Semana del Acceso Abierto.

Número de países representados por grupos que debaten cuestiones de acceso en el sitio web de la Semana del Acceso Abierto.

El precio medio de una suscripción es dd 1.907 dólares

Precio medio de la suscripción a una revista académica en todo el mundo.

Las bibliotecas pagan 8.800 millones de dólares por suscripciones

La cantidad colectiva en dólares que las bibliotecas universitarias y científicas del mundo pagan en cuotas de suscripción para acceder a casi 2 millones de nuevos documentos anualmente, según una estimación de la Sociedad Max Planck.

8 años de cárcel por subir in artículo a una plataforma.

El biólogo colombiano Diego Gómez Hoyos se enfrentó en un juicio penal en el que se pedian 8 años de cárcel por subir un artículo de otro científico a una plataforma pública. Gómez fue absuelto de todos los cargos en 2017, pero los procedimientos judiciales duraron cuatro años.

El porcentaje medio de incremento del gasto en suscripciones es de 521%

Porcentaje de incremento del gasto medio en revista para las instituciones miembros de la Asociación de Bibliotecas de Investigación entre 1986 y 2015.

3 empresas controlan la mitad del mercado

Número de empresas -Reed-Elsevier, Springer y Wiley-Blackwell- que controlaban cerca de la mitad del mercado de revistas científicas en 2013.

En 1996 el Proyecto Genoma Humano abre sus datos

Año en que los investigadores del Proyecto Genoma Humano, el primer proyecto de alto perfil que se comprometió con la Ciencia Abierta, acordaron poner sus datos a disposición del público. Esta decisión aceleró la secuenciación de miles de millones de pares de bases de ADN, lo que llevó a nuevos descubrimientos de genes.

El 18.9% están en abierto inmediatamente después de su publicación

Porcentaje de artículos que las revistas de todo el mundo abrieron inmediatamente después de su publicación en 2016 (frente al 11,5% en 2012).

DOAJ contiene 3.225.989 artículos

Número de artículos listados (a partir del 1 de agosto) en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto.