Involucrar a las familias para transformar la educación

Joining Together to Create a Bold Vision for Next-Generation Family Engagement: Engaging Families to Transform Education. New York: Carnegie Corporation, 2018

Texto completo

El documento comienza con un desafío, a saber: ¿Cómo trabajamos con las familias y las comunidades para co-crear la próxima generación de compromiso de la familia y la comunidad, proporcionando vías de aprendizaje equitativas -tanto dentro como fuera de la escuela y desde el nacimiento hasta la edad adulta- que permitan a todos los niños tener éxito en el siglo XXI?

El documento explora lo que se necesita para hacer frente a este desafío y examina lo que hemos aprendido en los últimos 50 años de investigación y políticas, así como la necesidad de cambiar las mentalidades. Se identifican cinco áreas prometedoras y de alto rendimiento que pueden servir como base para la próxima generación de estrategias de participación familiar: reducir el ausentismo crónico, compartir datos sobre los indicadores ambientales de los estudiantes y las escuelas, el desarrollo académico y social de los jóvenes dentro y fuera de la escuela, los medios de comunicación digitales y los períodos críticos de transición en los itinerarios de aprendizaje de los niños.

El informe también concluye con sugerencias sobre dónde concentrar los esfuerzos para avanzar en el campo de la participación de la familia y la comunidad: iniciativas de la comunidad local, desarrollo de capacidades y profesional, vías de datos, cambio de políticas públicas y estrategias de comunicación y participación pública.