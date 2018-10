Blockchain: comprender los principios técnicos de Blockchain, y aprender a construir modelos de negocio exitosos basados en esta tecnología.

Langa, B. (2018). [e-Book] Blockchain for Business: A Hands-on approach: Understand the Technical Principles of Blockchain, and learn how to build Successful Business Models based on this technology Kindle Edition, 2018.

El mercado de la cadena de bloques está en pleno auge. De hecho, uno de los últimos informes de KD Market Insights llamado “Worldwide Blockchain Market 2018 to 2024” describe un tamaño de mercado que puede alcanzar los 60.000 millones de dólares en los próximos años. El objetivo principal de este libro es explicar de una manera muy práctica los principios técnicos de Blockchain, junto con la metodología necesaria para crear modelos de negocio exitosos basados en esta tecnología. Para ello, en la primera parte del libro, se expone una comprensión detallada de la tecnología Blockchain que cubre los siguientes temas clave: criptografía de clave pública, funciones hash, bloques, la Cadena y redes peer to peer. A continuación, se discute en torno al el futuro de Blockchain, especialmente sobre los contratos inteligentes. Y, finalmente, se trata sobre la construcción de modelos de negocio específicos basados en Blockchain.

En este libro, aprenderás a: