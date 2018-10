Base de datos de la OCDE sobre gestión de las políticas públicas de investigación (RESGOV) de los países miembros

RESGOV

https://stip.oecd.org/resgov/

España

Con más de 100 indicadores, la base de datos RESGOV proporciona información única sobre las características de los países, así como sobre las tendencias de la gestión de las políticas públicas de investigación en toda la OCDE. Su propósito es apoyar los análisis de políticas que ayuden a informar a los gobiernos sobre el diseño de políticas públicas de investigación más eficaces.

Los indicadores utilizados se basan en una encuesta que recogió información sobre las políticas nacionales de los 35 países miembros de la OCDE entre marzo de 2017 y mayo de 2018. La información recopilada fue aprobada por las autoridades nacionales y los delegados de los países ante el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Política de Tecnología e Innovación (TIP).

Amplían los indicadores existentes sobre ciencia, tecnología e innovación de la OCDE y ofrecen nuevas perspectivas sobre las instituciones encargadas de establecer prioridades, financiar y evaluar las estrategias nacionales de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Los datos abarcan 35 países de la OCDE para el año 2017 con información adicional. Los datos están disponibles gratuitamente en línea para su descarga. La última actualización fue realizada el 18 de septiembre de 2018.

Los indicadores de política y la metodología se describen en el documento Borowiecki, M. y Paunov C. (2018), “How is research policy across the OECD organized: Insights from a new policy database”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, Nº 55, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/235c9806-en.

En los próximos meses, la base de datos RESGOV estará totalmente integrada dentro de la STIP Compass y ofrecerá potentes funciones que permitirán a los usuarios navegar a través de cuadros de mando dinámicos y utilizar una sofisticada herramienta de búsqueda con filtrado inteligente. Estas interfaces permitirán a los usuarios consultar sin problemas la base de datos para determinar las políticas nacionales sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con las políticas de CTI.