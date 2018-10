Barómetro europeo del libro electrónico. Informe sobre las ventas de libros electrónicos en Alemania, Italia, Países Bajos y España 2018.

European e-book barometer. a report on e-book sales in Germany, Italy, The Netherlands and Spain 2018. Rüdiger Wischenbart, 2018

Texto completo

European e-book barometer ofrece un mapa intuitivo y fácil de comprender del mercado de libros electrónicos, basado en datos de ventas, precios e información de tendencias basada en gráficos a editores, minoristas, autores o cualquier persona interesada en libros digitales de consumo. Con un conjunto único de datos de ventas, el barómetro analiza cuatro de los principales mercados europeos de libros electrónicos. Las tendencias de ventas y los hábitos de consumo pueden ser comparados en una forma más amplia a través de perspectivas innovadoras que muestran un comportamiento específico y diferente al resto del mercados de entretenimiento.

El objetivo estratégico de esta cooperación única es producir una visión más detallada y fiable de los mercados de contenidos digitales, cada vez más complejos y competitivos. El Barómetro ha sido lanzado y patrocinado por Bookwire, CB, la International Publishing Distribution Association, IPDA y Libranda. Agrega los datos proporcionados por los siguientes distribuidores de libros electrónicos: Bookwire (Alemania y España), CB (antes Centraal Boekhuis, Holanda), edigita (Italia) y Readbox (Alemania). Investigado y producido por Rüdiger Wischenbart Content and Consulting editor del Informe mundial sobre los libros electrónicos.

Evolución de los precios medios del libro electrónico por país 2016-2018

Los consumidores hacen que los libros electrónicos lleguen a su punto máximo de ventas dos veces al año: Al comprar la lectura de verano en julio, y cuando adquieren lecturas para las vacaciones de fin de año. Los resultados de todo el año indican una base sólida en el mercado digital en los cuatro países estudiados, aunque con una ligera calma entre febrero y marzo. Estos patrones pueden ser utilizados para desarrollar estrategias de promoción más precisas para la lectura digital.

En los cuatro mercados la curva de tendencia de los ingresos generados (“valor”) y de las unidades vendidas (“volumen”) está notablemente sincronizada. En lo referente a precios el “barómetro” encuentra que mientras que la mayoría de los libros electrónicos son adquiridos por los consumidores por menos de 10 euros, hay un punto de precios en los que el lector paga más 13 euros en títulos de alta calidad de editores establecidos.

Los cuatro mercados estudiados en el Barómetro muestran enormes diferencias en los precios preferidos por los consumidores para los libros electrónicos. En Alemania e Italia, predomina una drástica división entre la literatura a muy bajo precio (en su mayoría autoeditada) y un segundo pico en torno a los niveles de precios del libro en rústica. En los Países Bajos, los consumidores aceptan más fácilmente las ofertas de precios elevados. En España, los libros electrónicos deben tener un precio más bajo que en cualquier otro lugar. Por lo que a partir de estos datos, los editores pueden optimizar su estrategia de precios. Las muchas ventas de libros a precios bajos pueden ser rentables, así como las ventas de bajo volumen a precios más altos. Sin embargo, una buena estrategia global y el ajuste deben ser correctos. Una cuidadosa comparación directa entre Alemania, Italia, los Países Bajos y España permite identificar los precios óptimos ideales -por ejemplo, entre 5 y 10 euros- que parecen tener un sentido comercial en general.

Análisis comparado de ventas e ingreso en los cuatro mercados

Además, la comparación entre valor y volumen (ingresos vs. unidades vendidas) indica que en España y sus mercados de exportación de América, los precios por los que el consumidor esta dispuesto a pagar por un libro electrónico están entre los 5 y 9 euros. Un análisis más cuidadoso revela, sin embargo, que los lectores holandeses y también los alemanes están dispuestos a pagar entre 11 y 12 euros por un libro de calidad.

En cuanto a géneros literatios, la novela representa hasta la mitad de todas las ventas de libros electrónicos. En general, los best-sellers y los thrillers tienen una buena aceptación en el mercado digital de lengua no inglesa. Otro sector en auge en el formato digital es el de los libros de ciencia ficción y fantasía. Lo que pone de manifiesto que en los mercados digitales, es mejor vender muy específicamente, por género, a una audiencia específica y a un precio adecuado.

Tres cuestiones prevalecen en la mayoría de los informes de libros electrónicos: La parte de los ingresos por venta del libro electrónico, comparada con todas las ventas comerciales, y el precio medio de un libro electrónico. Irónicamente, los datos sugieren que los libros electrónicos son más caros en España y más asequibles en los Países Bajos.

En conclusión, el Barómetro del libro electrónico europeo es producto que permite adaptar adecuadamente la producción a las características del mercado de libros electrónicos. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: