Gutiérrez, Ana ; Moreno, Pedro “Los niños, el miedo y los cuentos : cómo contar cuentos que curan”. 2a ed. Vizcaya : Desclée De Brouwer, 2012

Texto completo

Los niños sienten miedo en muchas situaciones. No importa si el miedo es a dormir con la luz apagada, a los truenos o al colegio. Con frecuencia nos sorprenden con sus temores, pues a veces resultan totalmente inesperados y ridículos para una mente adulta. Pero el miedo, cuando está presente en el niño, puede llegar a ser muy perturbador tanto para él como para los padres o cuidadores. El niño llora, se pone rígido, se agarra con fuerza a su madre o a su padre, no quiere separarse y su cara es todo un cuadro de sufrimiento. La información y los ejercicios propuestos deben entenderse como material educativo que puede ayudar al lector a entender y ayudar a los niños que padecen miedos. Sin embargo, aunque este manual práctico proporciona descripciones detalladas de cómo manejan los autores los miedos infantiles, no debe emplearse para reemplazar el diagnóstico y el tratamiento de un psicólogo clínico especialista.