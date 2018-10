Identidad en un mundo digital: un nuevo capítulo en el contrato social

Identity in a Digital World: A new chapter in the social contract. [e-Book] Cologny, Suiza, World Economic Forum, 2018.

En todo el mundo, un número creciente de organizaciones –de los sectores público y privado– están avanzando en los sistemas que establecen y verifican las identidades digitales de las personas, los dispositivos y otras entidades. Sin embargo, todavía estamos aprendiendo lo que significa “identidad en un mundo digital”. También seguimos desarrollando políticas y prácticas sobre la mejor manera de recopilar, procesar o utilizar datos relacionados con la identidad de manera que las personas no tengan que infringir sus libertades ni causarles daño.

En la Reunión Anual 2018 del Foro Económico Mundial en Davos, un grupo diverso de actores públicos y privados se comprometieron a compartir la cooperación en el avance de las buenas identidades digitales centradas en el usuario. Desde entonces, un grupo más amplio de partes interesadas se ha sumado a esta conversación: expertos, responsables de la formulación de políticas, ejecutivos de empresas, profesionales, defensores de los derechos humanos, organizaciones humanitarias y la sociedad civil.

Esta publicación refleja su visión colectiva, sintetizada y traducida a un formato útil para los responsables de la toma de decisiones y los profesionales. Hace un balance de la situación actual e identifica las lagunas en la coordinación entre los sectores y las partes interesadas. Describe lo que hemos aprendido hasta la fecha sobre lo que significa la centralidad del usuario y cómo mantenerla en la práctica. Intenta ofrecer una agenda de trabajo compartida para los líderes: una lista inicial de acciones prioritarias a corto plazo que exigen cooperación. Refleja, en definitiva, la primera etapa del aprendizaje colectivo y la creación de metas y caminos compartidos.