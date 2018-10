Espacios seguros, espacios de compromiso: diversidad y libre expresión en la educación

Palfrey, J. (2018). [e-Book] Safe Spaces, Brave Spaces: Diversity and Free Expression in Education. Cambridge, MA, The MIT Press, 2018

Texto completo: https://bravespaces.org/

Espacios seguros, alertas, microagresiones, desinvitación de oradores, demandas para cambiar el nombre de los hitos del campus: el debate sobre estos temas comenzó en las aulas y en los cuádriceps universitarios, pero terminó en las páginas de opinión del New York Times y el Wall Street Journal, en las noticias por cable y en los medios sociales. Algunas de estas críticas tenían mérito, pero otras hicieron una serie de tiros baratos a los “crybullies” que necesitaban ser mimados y protegidos del mundo real. Pocos cuestionaron el supuesto de que las universidades deben elegir entre la libertad de expresión y la diversidad. En Safe Spaces, Brave Spaces, John Palfrey sostiene que los valores democráticos esenciales de la diversidad y la libertad de expresión pueden y deben coexistir en el campus.

Palfrey, actual director de la escuela de Phillips Academy, Andover, y ex profesor y vicedecano de la Facultad de Derecho de Harvard, escribe que la libertad de expresión y la diversidad son más compatibles que opuestas. La libertad de expresión puede servir a todos, incluso si a veces ha estado dominada por ciudadanos blancos, hombres, cristianos, heterosexuales y sanos. La diversidad tiene que ver con la autoexpresión, el aprendizaje mutuo y el trabajo conjunto entre las diferencias; puede abarcar la libertad académica sin tolerar la incitación al odio.

Palfrey propone una forma innovadora de apoyar tanto la diversidad como la libre expresión en el campus: crear espacios seguros y espacios valientes. En espacios seguros, los estudiantes pueden explorar ideas y expresarse sin sentirse marginados. En espacios valientes -aulas, aulas, foros públicos- la búsqueda del conocimiento es primordial, incluso si algunas discusiones pueden hacer que ciertos estudiantes se sientan incómodos. La fuerza de nuestra democracia, dice Palfrey, depende del compromiso de defender tanto la diversidad como la libertad de expresión, especialmente cuando es más difícil hacerlo.