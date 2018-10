Internet de las cosas: ¿cómo añadir valor a la IoT?

“The Internet of Things: How to capture the value of IoT”. McKinsey & Company, 2018

Texto completo

Como nos recuerdan los medios de comunicación casi a diario, la Internet de los objetos es una oportunidad masiva. A nivel mundial se estima que 127 nuevos dispositivos se conectan a Internet cada segundo. Y eso va a crecer. IoT podría tener un impacto económico anual de 3,9 billones de dólares a 11,1 billones de dólares para el año 2025 en muchos países diferentes. fábricas, ciudades y entornos de venta al por menor, según un estudio de McKinsey Global Institute informe.

Pero la IO también se ha convertido en un conjunto abrumador de iniciativas, tecnologías y promesas. A pesar de que las empresas hacen progresos significativos, la realidad es que la adopción de la IO es lenta. Para las compañías que buscan añadir ese valor, el siguiente paso importante es dar un paso atrás. El la realidad de la IO es que las empresas tienden a centrarse en como cómo utilizarla. Sin embargo, el valor de la formación se deriva de la adopción de un enfoque mucho más holístico que va desde el desarrollo de nuevos productos hasta la mejora de las operaciones que dirigen la corporación.

Al evaluar los conjuntos de oportunidades, tiende a haber un conjunto bien definido de intereses (p. ej, monitoreo, diagnóstico y detección de anomalías). Sin embargo, una mayor extracción de valor de la IoT, depende de la madurez del negocio y de dónde están sus ventajas naturales, además de tener una visión clara. sobre los casos de uso pertinentes.