“Unlocking Opportunities in the Internet of Things”. Bain & Company, 2018

Texto completo

Con la llegada de la Internet de las cosas, los proveedores pueden mejorar el mercado abordando las preocupaciones de los clientes sobre la seguridad, la integración y el rendimiento de la inversión. Los proveedores de servicios en la nube han surgido como proveedores influyentes de análisis y servicios de IO, pero su amplio enfoque deja oportunidades para que otros proveedores presten servicios a sectores específicos.