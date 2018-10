Enriquecer la experiencia de la biblioteca: Plan Estratégico de la Biblioteca del Congreso para el año 2009-2023

“Enriching the Library Experience” (The FY2019-2023 Strategic Plan of the Library of Congress). Washington D. C: library of Congress, 2018

Después de más de un año de investigación y aportes de personal y expertos, la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden anunció hoy un nuevo plan estratégico, “Enriching the Library Experience” (The FY2019-2023 Strategic Plan of the Library of Congress) En la ejecución de este plan estratégico durante los próximos cinco años, la agencia hará un cambio decisivo para centrarse más en el usuario, habilitado digitalmente y orientado a los datos.

El nuevo plan refleja el compromiso de Hayden de establecer una visión estratégica y una estructura compartida para la biblioteca, una prioridad para ella desde que asumió su cargo hace dos años. “Mejorar la comprensión de las numerosas formas en que los usuarios interactúan con los casi 170 millones de elementos de las colecciones es fundamental para cumplir esta misión”, dijo Hayden. “Nuestra meta es hacer de la biblioteca más grande del mundo un lugar con el que las personas puedan conectarse de una manera nueva y significativa.Para tener éxito, las colecciones deben ser utilizadas,. Este mismo principio se aplica a todas las partes de nuestra agencia – los servicios y programas también deben ser accesibles y utilizados.”

Los objetivos que unifican todas las unidades de servicio de la Library of Congress son:

Ampliar acceso: Poner a disposición las colecciones, expertos y servicios únicos cuando, donde y como los usuarios los necesiten.

Mejorar los servicios: Crear experiencias valiosas para cada usuario para fomentar conexiones de por vida con la Biblioteca.

Optimizar los recursos: Modernizar, fortalecer y racionalizar las capacidades operativas.

Medir el impacto: Utilizar los datos para medir y compartir los logros.

La estrategia digital de la Biblioteca mejorará su capacidad para conectarse con más usuarios, hacer que los recursos en línea estén más disponibles e invertir en su futuro.