Encuesta sobre la gestión y curación de datos de investigación en las universidades de Reino Unido

Pham, Amy Surveying the state of data curation: a review of policy and practice in UK HEIs.,[Thesis] MSc thesis thesis, University of Strathclyde, 2018

Texto completo

A medida que las organizaciones de financiación de la investigación pública del Reino Unido reconocen cada vez más el valor de los datos de investigación, de esta manera se ha presionado a las instituciones de educación superior para que proporcionen acceso a los datos de investigación o se arriesguen a no obtener financiación en el futuro. Como resultado se han creado rápidamente diferentes servicios de gestión de datos de investigación en los últimos años. Sin embargo, no está claro si estos servicios garantizan efectivamente la gestión o preservación de datos a largo plazo o si aplican las medidas de curación de datos adecuadas.

A través de una metodología de tres partes, la investigación pretendía proporcionar una imagen clara del estado actual de la curación de datos en las instituciones de enseñanza superior del Reino Unido, incluyendo la adhesión a las mejores prácticas y la existencia de disposiciones para los esfuerzos de conservación de datos. Se distribuyó un cuestionario de encuesta como método principal de recopilación de datos y se recopiló información adicional mediante un examen de la bibliografía y un análisis de los recursos en línea y las políticas institucionales.

Se encontró que las prácticas de conservación de los datos eran en su mayoría incompatibles con las mejores prácticas y se centraban en gran medida en facilitar el acceso a los datos de la investigación. Sin embargo, existe una conciencia de la conservación de datos, especialmente la preservación, y se están haciendo esfuerzos para mejorar estas áreas. Se comprobó que las políticas institucionales eran principalmente documentos que definían funciones y responsabilidades y proporcionaban poca orientación para el seguimiento. El papel de los investigadores fue enfatizado repetidamente tanto en la política como en la práctica y fue esencial para comprender el estado actual de la conservación de los datos.