Cómo acelerar la adquisición de habilidades en la era de las tecnologías inteligentes

“It’s Learning. Just Not As We Know It. How to accelerate skills acquisition in the age of intelligent technologies” Accenture y G20 Young Entrepreneurs’ Alliance, 2018

Texto completo

La inversión en el aprendizaje a través de la experiencia, el aprendizaje individualizado y el empoderamiento de los trabajadores vulnerables son los mejores caminos para reducir la brecha de habilidades. La obsolescencia en la educación y la formación en el lugar de trabajo ponen en riesgo el crecimiento de 11,5 billones de dólares prometido por las tecnologías inteligentes, según Accenture.

El informe, It’s Learning. Just Not As We Know It, publicado por Accenture y G20 YEA, incluye un análisis innovador que ayuda a las organizaciones a evaluar su fuerza laboral futura para preparar estrategias de capacitación. Revela cómo las tecnologías inteligentes cambiarán las tareas que componen el trabajo e identifica las nuevas habilidades que se requerirán para llevarlas a cabo. Hace un llamamiento a los sistemas de educación y formación empresarial para que se comprometan en tres ámbitos de acción con el fin de desarrollar estas nuevas competencias de manera más eficaz.

El razonamiento complejo, la creatividad, la inteligencia socio-emocional y la percepción sensorial son las habilidades que están cobrando importancia en casi todos los roles de trabajo, según el informe. Con la adopción de tecnologías inteligentes, su importancia aumentará aún más.

Además, la promesa económica de las tecnologías digitales está siendo puesta en riesgo por sistemas inadecuados de educación y capacitación corporativa, según Accenture. A menos que se adopten enfoques de aprendizaje radicalmente nuevos, el hecho de no cerrar la brecha de habilidades podría conducir a que 14 de las economías del G20 renuncien a un crecimiento del PIB de hasta 11,5 billones de dólares prometido por la inversión en tecnologías inteligentes en los próximos diez años.