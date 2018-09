El uso de los medios sociales y la propiedad de dispositivos se han estancado después de años de crecimiento

Hitlin, Paul “Internet, social media use and device ownership in U.S. have plateaued after years of growth” Pew Research Center, 2018

Texto original

El uso de la tecnología digital ha tenido un largo período de rápido crecimiento en los Estados Unidos, pero la proporción de estadounidenses que se conectan a Internet, utilizan medios sociales o dispositivos propios se ha mantenido estable en los últimos dos años, según un nuevo análisis del Pew Research Center.

El número de adultos estadounidenses que dicen que usan Internet, medios de comunicación social, o que poseen un teléfono inteligente o una tableta son casi idénticas a las cifras del año 2016. El porcentaje de personas que afirman tener servicio de Internet de banda ancha en casa se sitúa actualmente en el 65%, casi idéntico al 67% que dijo esto en una encuesta realizada en el verano de 2015. Y cuando se trata de la propiedad de ordenadores de sobremesa o portátiles, en realidad ha habido un pequeño descenso en las cifras generales en los últimos dos años: del 78% en 2016 al 73% en la actualidad.

Un factor que contribuye a esta ralentización del crecimiento es que parte de la población ha alcanzado niveles máximos de adopción de algunas tecnologías. En pocas palabras, en algunos casos no quedan muchos no usuarios. Por ejemplo, nueve de cada diez adultos menores de 50 años dicen que se conectan a Internet o tienen un teléfono inteligente. Y una proporción similar de los que viven en hogares de mayores ingresos tienen computadoras portátiles o de escritorio.

Las encuestas realizadas por el Pew Research a lo largo de los años ponen de relieve la forma en que estas personas que no adoptan diversas tecnologías a menudo se enfrentan a barreras sustanciales y multifacéticas. En algunos casos, los estadounidenses que desean aprovechar las nuevas tecnologías simplemente no pueden hacerlo debido a restricciones financieras. En una encuesta realizada en 2015, el 43% de los usuarios que no adoptaron la banda ancha citaron el costo (ya sea el costo de una computadora o el costo de la suscripción de banda ancha en sí) como la razón principal por la que no tenían servicio de banda ancha en sus hogares.

Para otros estadounidenses, la adopción de tecnología puede diferir según el lugar donde vivan. Una encuesta realizada a principios de este año encontró que aproximadamente seis de cada diez estadounidenses que viven en áreas rurales dicen que el acceso a Internet de alta velocidad es un problema en su comunidad local. Eso es comparable con los porcentajes del 43% de los que viven en zonas urbanas y el 36% en los suburbios. En otros casos, los no usuarios dicen que no ven la utilidad de aprender a utilizar las nuevas tecnologías. En una encuesta realizada en 2013, se encontró que el 34% de los usuarios que no tienen acceso a Internet no se conectaron porque no tenían ningún interés en hacerlo, o porque pensaban que Internet no era relevante para sus vidas. Además, ciertos grupos – mayores de 65 años – se enfrentan sus propias destrezas y desafíos cuando se trata de usar y adoptar nuevas tecnologías. En una encuesta realizada en 2015, el 34% de los usuarios de Internet de 65 años o más dijeron que tenían poca o ninguna confianza en su capacidad para usar dispositivos electrónicos.