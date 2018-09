Marco propuesto para la integración de las medidas de rendimiento de la calidad de los servicios de alfabetización en salud, competencia cultural y acceso a idiomas

A Proposed Framework for Integration of Quality Performance Measures for Health Literacy, Cultural Competence, and Language Access Services: Proceedings of a Workshop. Washington DC, National Academies of Sciences, Engineering, 2018.

Texto completo

Enlace alternativo

Los servicios de alfabetización en salud, competencia cultural y acceso al idioma son conceptos distintos pero inextricablemente vinculados para brindar atención equitativa a todos los miembros de la población cada vez más diversa. Estos conceptos están vinculados, pero se desarrollaron a través de diferentes caminos, y cada uno tiene su propio enfoque único con respecto a permitir que cada individuo obtenga la capacidad de procesar y comprender la información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones adecuadas de atención médica. La fragmentación de estas disciplinas ha impedido la implementación de medidas relevantes para la mejora de la calidad y la rendición de cuentas.