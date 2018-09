Oportunidades de la integración de la ciencia de la simulación y la ciencia de datos

Opportunities from the Integration of Simulation Science and Data Science: Proceedings of a Workshop. [e-Book] Washington DC, National Academies of Sciences, Engineering, 2018.

La convergencia ha sido un tema clave de discusión sobre el futuro de la ciberinfraestructura para la ciencia y la investigación en ingeniería. La convergencia se refiere tanto al uso combinado de las técnicas de simulación y centradas en los datos en la investigación científica y de ingeniería como a las posibilidades de un solo tipo de infraestructura cibernética para respaldar ambas técnicas. National Academies of Sciences, Engineering convocó un taller sobre simulación convergente y ciencia basada en datos el 10 de mayo de 2018 en Washington, DC El taller contó con la participación investigadores de universidades, laboratorios nacionales, compañías de tecnología y agencias federales que abordaron la los beneficios potenciales y las limitaciones de la convergencia, ya que se relacionan con las necesidades científicas, las capacidades tecnológicas, las estructuras de financiación y los requisitos de diseño del sistema.