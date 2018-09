Facilitar la comunicación de salud con inmigrantes y refugiados a través del uso de estrategias de alfabetización de salud y compromiso con la comunidad

Facilitating Health Communication with Immigrant, Refugee, and Migrant Populations Through the Use of Health Literacy and Community Engagement Strategies: Proceedings of a Workshop. [e-Book] Washington DC, National Academies of Sciences, Engineering, 2017

La composición étnica cada vez más diversa de la población está creando un cambio demográfico profundo y constante, y las organizaciones de salud pública y atención médica se enfrentan a muchos desafíos a medida que avanzan para abordar y adaptarse a este cambio. Para comprender mejor cómo las comunidades de salud pública y atención médica pueden enfrentar los desafíos de servir a una población cada vez más diversa, Roundtable on Health Literacy realizó un taller público para facilitar la comunicación de salud con inmigrantes, refugiados y poblaciones migrantes a través del uso de enfoques de salud. El objetivo del taller fue identificar enfoques que permitan a las organizaciones que brindan servicios a estas poblaciones étnica y culturalmente diversas de una manera que permita a todos los miembros de estas comunidades obtener, procesar, y comprender la información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones personales y de salud apropiadas. Esta publicación resume las presentaciones y discusiones del taller.