Representaciones temporales de citas para entender el papel cambiante de las publicaciones científicas

Figura 1. Dos ejemplos de citas en texto y contextos de citas de un artículo de PubMed (PubMed ID: 18172933).

He J and Chen C (2018) Temporal Representations of Citations for Understanding the Changing Roles of Scientific Publications. Front. Res. Metr. Anal. 3:27. doi: 10.3389/frma.2018.00027

Las diversas y cambiantes descripciones (es decir, los contextos de las citas) de una publicación caracterizan el impacto y las contribuciones de la publicación anterior. En este artículo, se pretende ofrecer un enfoque para comprender las funciones cambiantes de una publicación caracterizada por su contexto de citas. Se propusieron enfoques para representar los contextos cambiantes de citación de las publicaciones citadas en diferentes períodos como secuencias de vectores mediante la formación de modelos de incrustación temporal. Se pueden utilizar las representaciones temporales para cuantificar cuánto cambiaron las funciones de las publicaciones e interpretar cómo cambiaron. También se evalúa el desempeño de tres maneras de construir contextos de citas para el aprendizaje de la representación. Nuestro estudio en el ámbito biomédico muestra que la métrica sobre los cambios de roles de publicación es estable a nivel de grupo, pero puede explicar la variación de las publicaciones individuales.