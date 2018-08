Cómo lograr un gobierno digital sostenible

“How to Achieve and Sustain Government Digital Transformation”. BID, 2018

El gobierno digital está cobrando rápidamente impulso como una forma eficaz para que los países y las regiones aumenten su eficiencia administrativa, desarrollen su capacidad de recuperación y presten servicios más sencillos, claros y de mejor calidad a sus ciudadanos y empresas. Este informe resume las condiciones y el contexto necesarios para que los equipos digitales de gobierno tengan éxito y se mantengan en diferentes administraciones. El informe explora las condiciones necesarias para establecer un equipo digital, examina el entorno ideal para que ese equipo tenga éxito y concluye con las condiciones necesarias para ayudar a ese equipo a sostenerse como institución en diferentes administraciones políticas. –