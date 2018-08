Curso para bibliotecarios sobre capacitación en edición en Wikipedia

Wikipedia + Libraries: Better Together de OCLC. WebJunction, 2018

Materiales del curso

Este curso de capacitación ayudará a los bibliotecarios a comenzar a usar, editar y enseñar Wikipedia. Los materiales fueron creados durante la sesión Wikipedia + Libraries de OCLC: Better Together Project para fortalecer los lazos entre las bibliotecas públicas y la Wikipedia. El proyecto se llevó a cabo desde diciembre de 2016 hasta mayo de 2018 y fue financiado por la Fundación John S. and James L. Knight, la Fundación Wikimedia y OCLC..

Los materiales son el producto de la investigación y la experiencia reunidas para diseñar, entregar y evaluar el curso en línea Wikipedia de nueve semanas de duración de OCLC/WebJunction para el personal de las bibliotecas públicas de los Estados Unidos. Los participantes aprendieron a hacerlo:

Tener una comprensión más profunda de Wikipedia

Adquirir competencias en evaluación y edición en Wikipedia

Desarrollar un plan para implementar la programación de Wikipedia en sus biblioteca

Impulsar el papel de las bibliotecas como líderes en la adquisición de competencias básicas en materia de información en sus comunidades.

Es posible descargar y retilizar todos los materiales de capacitación disponibles en un archivo .zip, que incluye el plan de estudios, las diapositivas de los cursos, los folletos y las listas de lectura.

También puedes descargar cada parte de los materiales de capacitación por separado.

Descarga solo el currículum (archivo .docx)

Descarga las diapositivas de PowerPoint

Descarga los folletos

Puedes utilizar y adaptar estos materiales del curso de forma gratuita bajo los términos de la licencia Creative Commons de Reconocimiento compartido y atribución comercial CC BY-SA 4.0 .

Eres libre para

Compartir : copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar – remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier propósito, incluso comercialmente.