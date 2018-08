La Biblioteca Pública de Toronto es la primera biblioteca del mundo en prestar más de veinte millones de libros electrónicos.

En 2007, la Biblioteca Pública de Toronto inició su primera colección digital con una colección de 25 libros y el 31 de julio de 2018, la Biblioteca Pública de Toronto se convirtió en la primera biblioteca del mundo en prestar más de veinte millones de libros electrónicos.

Un año más tarde, la colección creció hasta los 1.500 títulos, que fueron prestados casi 30.000 veces. Para 2017, había alcanzado más de 170.000 títulos, que fueron prestados más de 4,6 millones de veces ese año. Los libros electrónicos, audiolibros y el vídeo digital representan alrededor del 18 % de la circulación del total de libros prestados por la biblioteca el año pasado.

El momento clave para los ebooks fue 50 sombras de Grey, en 2011. Ese título ha sido prestado 9.305 veces, quedando en sexto lugar en la lista. Su combinación de popularidad y tema erótico despertó el interés del público por los libros electrónicos como formato, ya que se podía leer en el metro sin que nadie se diera cuenta.

Aquí está la lista de los 20 libros electrónicos más prestados de todos los tiempos de la Biblioteca Pública de Toronto:

1. The Girl on the Train, by Paula Hawkins (2014) – prestado 19.156 veces

2. The Goldfinch, by Donna Tartt (2013)- prestado 13.876 veces

3. Gone Girl, by Gillian Flynn (2012) – prestado 12.633 veces

4. The Cuckoo’s Calling, by Robert Galbraith (2013) – prestado 10.237 veces

5. You Are a Badass, by Jen Sincero (2013) – audiobook prestado 9.916 veces

6. Fifty Shades of Grey, by E. L. James (2011) – prestado 9.305 veces

7. All the Light We Cannot See, by Anthony Doerr (2014) – prestado 9.227 veces

8. The Racketeer, by John Grisham (2012) – prestado 9.107 veces

9. The Life-Changing Magic of Tidying Up, by Marie Kondo (2014) – prestado 8.789 veces

10. Inferno, by Dan Brown (2013) – prestado 8.769 veces

11. A Game of Thrones, by George R. R. Martin (1997) – prestado 8.501 veces

12. The Book Thief, by Markus Zusak (2005) – prestado 8.228 veces

13. Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, by Susan Cain (2012) – prestado 8.085 veces

14. All My Puny Sorrows, by Miriam Toews (2014) – prestado 7.749 veces

15. The Nest, by Cynthia d’Aprix Sweeney (2016) – prestado 7.428 veces

16. Do Not Say We Have Nothing, by Madeleine Thien (2016) – prestado 7.327 veces

17. The Luminaries, by Eleanor Catton (2013) – prestado 7.123 veces

18. Fifty Shades Darker, by E. L. James (2011) – prestado 7.055 veces

19. Astrophysics for People in a Hurry, by Neil DeGrasse Tyson (2017) – prestado 7.042 veces

20. David and Goliath, by Malcolm Gladwell (2013) – prestado 7.033 veces