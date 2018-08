El 14% de los estadounidenses han cambiado de opinión sobre un problema debido a algo que vieron en las redes sociales

14% of Americans have changed their mind about an issue because of something they saw on social media. Pew Research, 2018

Texto completo

Resultados y metodología

Para la mayoría de los estadounidenses, la exposición a diferentes contenidos e ideas en los medios sociales no les ha hecho cambiar de opinión. Pero una pequeña parte del público – 14% – dice que ha cambiado sus puntos de vista sobre un tema político o social en el último año debido a algo que vio en los medios de comunicación social, según una encuesta del Pew Research Center sobre adultos estadounidenses realizada entre el 29 de mayo y el 11 de junio.

Aunque no está claro qué temas cambiaron los puntos de vista de la gente, en el último año una variedad de temas sociales y políticos – desde el movimiento #MeToo a #BlackLivesMatter y #MAGA – han sido discutidos en los medios sociales.

Ciertos grupos, particularmente los hombres jóvenes, son más dados que otros a decir que han modificado sus puntos de vista debido a los medios sociales. Alrededor de tres de cada diez hombres de entre 18 y 29 años (29%) dicen que sus puntos de vista sobre un tema político o social cambiaron el año pasado debido a los medios sociales. Esto es aproximadamente el doble de la proporción que se dice entre todos los estadounidenses y más del doble de la proporción entre hombres y mujeres de 30 años o más (12% y 11%, respectivamente).

También hay diferencias por raza y etnia, según la nueva encuesta. Alrededor de uno de cada cinco estadounidenses negros (19%) e hispanos (22%) dicen que sus puntos de vista cambiaron debido a los medios sociales, en comparación con el 11% de los blancos.

Los medios sociales provocaron que las opiniones cambiaran más entre los demócratas y los independientes simpatizantes con los demócratas (17%) que entre los republicanos y los simpatizantes republicanos (9%). Dentro de estos grupos de partidos, también hay algunas diferencias por género, al menos entre los demócratas. Los hombres que son demócratas o votantes demócratas (21%) son más propensos que sus contrapartes femeninas (14%) a decir que han cambiado de opinión. Sin embargo, la misma proporción de hombres y mujeres de tendencia republicana y republicana dicen lo mismo (9% cada uno).

Entre todos los usuarios de redes sociales, las personas que cambiaron su punto de vista sobre un tema son mucho más inclunafos a cambiar de opinión que aquellos que no dijeron que dichos sitios son importantes cuando se trata de involucrarse en asuntos políticos o sociales importantes para ellos (63% vs. %) o encontrar a otros que comparten sus puntos de vista sobre cuestiones importantes (67% frente a 38%). Poco más de la mitad de quienes cambiaron sus puntos de vista (56%) dicen que las redes sociales son personalmente importantes para proporcionar un lugar para expresar sus opiniones políticas, en comparación con un tercio de los usuarios de redes sociales que no han cambiado su opinión el año pasado (33%).

Mientras que los estadounidenses que no han cambiado sus puntos de vista otorgan menos importancia personal a los medios de comunicación social, las mayorías ven estas plataformas como una ayuda para dar voz a los grupos subrepresentados; destacando temas importantes que de otra manera podrían pasar desapercibidos; o ayudando a mantener a personas poderosas responsables de sus acciones. Aquellos que han cambiado de opinión gracias a los medios de comunicación social son algo más dados a estar de acuerdo en que estas declaraciones describen bien a los medios de comunicación social. Al mismo tiempo, las mayorías en ambos bandos también están de acuerdo en que los medios sociales distraen a la gente de temas que son verdaderamente importantes o hacen que la gente piense que están marcando una diferencia cuando en realidad no lo están haciendo.