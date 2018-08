Complejidad y desafíos de la preservación del correo electrónico

“Complexity and Challenges of Preserving Email” (Report from the Task Force on Technical Approaches for Email Archives). CLIR, 2018

El informe presenta los resultados de una investigación de un año de duración del Task Force on Technical Approaches for Email Archives, patrocinado por la Andrew W. Mellon Foundation y la Digital Preservation Coalition.

Para hacer frente a los desafíos se requerirá el compromiso y la participación de una amplia variedad de partes interesadas. El grupo de trabajo propone una serie de acciones a corto y largo plazo para el desarrollo y la defensa de la comunidad, así como para el apoyo de herramientas, pruebas y desarrollo. El informe está destinado a la comunidad de archiveros, los profesionales de la preservación digital, los tecnólogos y los creadores de programas informáticos, comerciales, historiadores y estudiosos, los administradores institucionales y los organismos de financiación y las fundaciones.

Aunque el archivado del correo electrónico sigue siendo una práctica emergente, este informe demuestra que los archivos están empezando a ganar terreno a la hora de abordar los problemas más complejos.