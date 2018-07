Los empleados que trabajan en entornos digitales más avanzados tienen mayor satisfacción laboral y mejor productividad

The Right Technologies Unlock the Potential of the Digital Workplace. Santa Clara, CA, Aruba, 2018.

Texto completo

Los empleados que trabajan en entornos de trabajo digitales no sólo son más productivos, sino que también están más motivados, tienen mayor satisfacción laboral y reportan una mejor sensación general de bienestar, según un nuevo estudio global de Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE).

El estudio, The Right Technologies Unlock the Potential of the Digital Workplace (Las tecnologías adecuadas desbloquean el potencial en el entorno de trabajo digital), revela los beneficios tanto empresariales como humanos de los lugares de trabajo más digitales y cómo las empresas menos avanzadas tecnológicamente corren el riesgo de quedar rezagadas respecto a la competencia y de no atraer a los mejores talentos. También señala que las empresas deben estar atentas a medida que los empleados con mayor conocimiento de la tecnología digital asumen mayores riesgos con la seguridad de los datos y la información.

El estudio de 7.000 empleados en 15 países reveló un claro abismo en el rendimiento de los empleados y el sentimiento entre los lugares de trabajo digitales más avanzados y aquellos que emplean la tecnología digital en menor grado. Surgieron varios temas clave:

Los empleados identificados como aquellos que trabajan en lugares de trabajo digitales totalmente habilitadas de las nuevas tecnologías – son un 51% más inclinados a tener una alta satisfacción en el trabajo, y el 43% más dados a ser positivos sobre su equilibrio entre el trabajo y la vida personal que los “rezagados digitales” – aquellos que tienen menos acceso a la tecnología en el lugar de trabajo.

El trabajo digital también apoya el desarrollo profesional: El 65% de los que trabajan en entornos tecnológicos más avanzados reportaron haber experimentado mayor desarrollo y crecimiento profesional a través del uso de la tecnología digital, comparado con sólo el 31% de los rezagados.

En los lugares de trabajo ricos en tecnologías, el 72% de informan disponer una mayor capacidad para adoptar nuevas habilidades laborales en comparación con el 58% de los rezagados.

La Cuantificación de la productividad de la tecnología digital: El 73% de los que trabajan en sitios dotados tecnológicamente consiguen un mayor impacto en su productividad y el 70% citó una mejor colaboración gracias a las tecnologías digitales, frente al 55% de los rezagados.

El 71% de los encuestados dijeron que acogerían con satisfacción un lugar de trabajo totalmente automatizado en el futuro, lo que permitiría a las organizaciones crear entornos de trabajo más inteligentes y eficaces.

Los continuos avances en tecnología digital y automatización preparan el camino para mejores experiencias en el lugar de trabajo: Si bien la automatización puede percibirse como una amenaza para la seguridad laboral, la investigación descubrió que existía un entusiasmo generalizado por ella.