Desafiando la Verdad y la Confianza: Un Inventario Global de la Manipulación Organizada de los Medios Sociales

La manipulación de la opinión pública sobre las plataformas de medios sociales ha surgido como una amenaza crítica para la vida pública. Alrededor del mundo, una serie de agencias gubernamentales y partidos políticos están explotando las plataformas de los medios sociales para difundir noticias basura y desinformación, ejercer la censura y el control, y socavar la confianza en los medios de comunicación, las instituciones públicas y la ciencia.

En un momento en el que el consumo de noticias es cada vez más digital, la inteligencia artificial, la gran analítica de datos y los algoritmos de la “caja negra” se están aprovechando para desafiar la verdad y la confianza: las piedras angulares de nuestra sociedad democrática. En 2017, el primer inventario de Global Cyber Troops arrojó luz sobre la organización mundial de la manipulación de los medios sociales por parte del gobierno y los actores de los partidos políticos.

Este informe de 2018 analiza las nuevas tendencias de la manipulación de los medios organizados, así como las crecientes capacidades, estrategias y recursos que apoyan este fenómeno.

Los hallazgos clave del informe Challenging Truth and Trust son:

1. Se han encontrado evidencias de campañas de manipulación de medios sociales formalmente organizadas en 48 países, en comparación con 28 países el año pasado. En cada país hay al menos un partido político o agencia gubernamental que utiliza los medios sociales para manipular la opinión pública a nivel nacional.

2. Gran parte de este crecimiento proviene de países donde los partidos políticos están difundiendo desinformación durante las elecciones, o países donde las agencias gubernamentales se sienten amenazadas por las noticias basura y la interferencia extranjera y están respondiendo desarrollando sus propias campañas de propaganda informática en respuesta.

3. En una quinta parte de estos 48 países -principalmente en el Sur del mundo- encontramos pruebas de campañas de desinformación que operan a través de aplicaciones de chat como WhatsApp, Telegram y WeChat.

4. La propaganda computacional todavía involucra la automatización de cuentas de medios sociales y equipos de comentarios en línea, pero está haciendo un uso cada vez mayor de anuncios pagados y optimización de motores de búsqueda en una amplia gama de plataformas de Internet.

5. La manipulación de las redes sociales es un gran negocio. Desde 2010, los partidos políticos y los gobiernos han gastado más de 500 millones de dólares en la investigación, desarrollo e implementación de operaciones psicológicas y manipulación de la opinión pública a través de los medios sociales. En unos pocos países esto incluye esfuerzos para contrarrestar el extremismo, pero en la mayoría de los países esto implica la difusión de noticias chatarra y desinformación durante las elecciones, las crisis militares y los complejos desastres humanitarios.