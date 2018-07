La Library of Congress anuncia la creación de un Centro de Aprendizaje, Alfabetización y Participación Ciudadana y un Centro de Exposiciones e Interpretación

Con la llegada de los recursos digitales el concepto de biblioteca está cambiando sin perder su esencia más tradicional; de este modo bibliotecas de todo tipo están centrando sus servicios en el aprendizaje, el compromiso y la participación ciudadana. Incluso algunas de ellas han cambiado su nombre por denominaciones como la de centro para el aprendizaje a lo largo de la vida, como es el caso de la biblioteca de la Universidad de Yale. También las bibliotecas nacionales se están abriendo a esta nuevas perspectiva, es el caso de la mítica Library of Congress que en octubre inaugurará dos nuevos departamentos más enfocados a la participación publica.

Ver anuncio

La Biblioteca del Congreso es la biblioteca más grande del mundo y ofrece acceso al registro creativo de los Estados Unidos y a una gran cantidad de material de todo el mundo, tanto in situ como en línea. Es la principal institución de asesoramiento e investigación del Congreso de Estados Unidos y la sede de la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos.

En consonancia con algunas de las tendencias más innovadoras en bibliotecas, la Library of Congress ha seleccionado a Shari Rosenstein Werb y David S. Mandel como futuros directores de los dos nuevos centros, el Center for Learning, Literacy and Engagement y del Center for Exhibits and Interpretation. Los nuevos departamentos tienen como objetivo inspirar el aprendizaje y la mejora de la participación pública en un concepto de una biblioteca más enfocada en el usuario y conectada con las personas. Ambos nombramientos entrarán en vigor en agosto y los nuevos centros que Werb y Mandel dirigirán se inaugurarán el 1 de octubre.

El Center for Learning, Literacy and Engagement activará y animará la participación ciudadana a través de una programación educativa y cultural, el compromiso de los visitantes y las asociaciones. A través de cuentos y festivales, giras y casas abiertas, conciertos y películas, tutoriales, laboratorios de aprendizaje, conferencias se propone invitar a la gente a entrar, el centro dará vida a la biblioteca de la nación.

El Center for Exhibits and Interpretation se centrará en la creación de exposiciones, espacios de aprendizaje y publicaciones que proporcionen acceso y conexión con las colecciones tanto física como digitalmente. Además, supervisará los departamentos de diseño e impresión, desarrollando e implementando un enfoque de diseño más integrado en toda la biblioteca.