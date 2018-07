Aplicación de Internet de las Cosas (IoT) a las bibliotecas

Hahn, J. (2017). [e-Book] The Internet of Things: Mobile Technology and Location Services in Libraries, by. Chicago, ALA, 2017.

Este informe explora tecnologías clave para llevar servicios de Internet de las Cosas (IoT) a las bibliotecas, destacando especialmente los problemas de privacidad y seguridad de los líderes de bibliotecas, diseñadores de sistemas y usuarios de servicios de IO.

Se proporcionan ejemplos de un estudio de caso de una aplicación móvil potenciada por Internet de los objetos (IO), el bibliotecario Jim Hahn demuestra los usos de la IO para los servicios basados en la localización en bibliotecas. El maletín integra balizas Bluetooth en los libros de una biblioteca. Con la tecnología BLE (Bluetooth de baja energía), los investigadores pudieron implementar un sistema de recomendaciones basado en la ubicación que se basa en las clasificaciones de los sujetos en los números de llamada desde los cuales proporcionar recomendaciones basadas en la ubicación. Las recomendaciones de contenido digital como los libros electrónicos y las revistas electrónicas se pueden proporcionar desde el contexto de la experiencia de navegación en las colecciones libros.