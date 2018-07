Gestores de referencias sociales comparación de usuarios entre Zotero y Mendeley: una encuesta de demografía e ideologías

Chen, P.-Y., E. Hayes, et al. “Social Reference Managers and Their Users: A Survey of Demographics and Ideologies.” PLoS ONE 13(7) vol. 13, n. 7 (2018). URL.: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198033

Los indicadores altrmétricos están cada vez más presentes en el panorama de la investigación. Dentro de este ecosistema de indicadores heterogéneos, los gestores sociales de referencia han sido propuestos como indicadores de un uso más amplio del trabajo académico. Sin embargo, se ha investigado poco para comprender los datos que subyacen a este indicador. El presente trabajo lanzó una encuesta a gran escala para estudiar a los usuarios de dos destacados gestores sociales de referencia: Mendeley y Zotero. La encuesta pretendía determinar las características demográficas, el uso de las plataformas, así como las actitudes hacia temas clave en la comunicación académica, tales como el acceso abierto, la revisión por pares, la privacidad y el sistema de recompensas de la ciencia.

Los resultados muestran fuertes diferencias entre plataformas:

Los usuarios de Mendeley son más jóvenes y están más equilibrados en cuanto a género; los usuarios de Zotero están más comprometidos con los medios sociales y es más probable que provengan de las ciencias sociales y las humanidades.

Los usuarios de Zotero son más propensos a utilizar las funciones de búsqueda de la plataforma y a organizar sus bibliotecas, mientras que los usuarios de Mendeley son más propensos a aprovechar algunas de las funciones de descubrimiento y establecimiento de redes, como navegar por documentos y grupos y conectarse con otros usuarios. Se discuten las implicaciones de usar métricas derivadas de estas plataformas como indicadores de impacto.

En conclusión, las métricas de audiencia son generadas por una variedad de diferentes tipos de usuarios y estos usuarios aportan prácticas e ideologías competitivas. Una de las únicas características unificadoras de aquellos que usan gerentes de referencia social es que tienen un buen nivel de formación. Esto sugiere que los conteos de lectores de Mendeley no deben ser vistos como un indicador de impacto social, sino más bien para representar otra dimensión del impacto académico. Sin embargo, el uso funcional de las plataformas varió significativamente tanto entre las plataformas como entre los distintos grupos de usuarios dentro de la plataforma. Por lo tanto, los recuentos de lectores no deben considerarse como monolíticos, sino que representan diversos conceptos para diferentes comunidades de usuarios. Estas comunidades también variaban considerablemente en sus ideologías hacia la comunicación académica y los valores que atribuían a las métricas. Estos sistemas de valores en competencia y la ambigüedad general hacia las métricas de los medios de comunicación social debe instar a la cautela en torno a la inclusión de las métricas de lectores en el uso de indicadores altimétricos.

Disponibilidad de datos: los archivos de datos de la encuesta de Mendeley / Zotero están disponibles públicamente en http://hdl.handle.net/2022/22043 de IUScholarWorks, un servicio institucional de acceso abierto de repositorio provisto por las Bibliotecas de la Universidad de Indiana para diseminar y preservar el rendimiento intelectual de Estudiantes de la Universidad de Indiana.