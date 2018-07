Medición de la complejidad de las consultas en dos sistemas de descubirmiento para biblioteca: una comparación entre dos bibliotecas universitarias

Rachael A. Cohen, Angie Thorpe Pusnik. “Measuring Query Complexity in Web-Scale Discovery: A Comparison between Two Academic Libraries” Reference & User Services Quarterly (RUSA) vol. 57, no. 4, pp. 274–84 (2018)

Texto completo

Este estudio informa sobre el examen de los registros de transacciones de búsqueda de las herramientas de descubrimiento de escala web en dos campus de la Universidad de Indiana. Los autores discuten cómo recopilaron las consultas de búsqueda de los registros de transacciones, categorizaron las consultas de acuerdo con el cronograma de clasificación de la Biblioteca del Congreso y luego examinaron las consultas mediante herramientas de análisis de texto para identificar qué temas se buscaban y si los usuarios utilizaban opciones de búsqueda avanzada. Los resultados de esta investigación demuestran cómo se pueden utilizar los registros de transacciones para comunicar las interacciones de los usuarios dentro de los servicios de detección. Los hallazgos ofrecen una visión detallada de los temas y habilidades que el profesorado y los bibliotecarios deben comunicar para mejorar la enseñanza de la alfabetización informativa. Las consultas de búsqueda también revelan necesidades de información que proporcionan orientación a los gerentes de cobranza.