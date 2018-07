A pesar de las consecuencias negativas que acechan la vida digital los expertos consideran que su impacto general es positivo

Anderso, Janna ; Rainie, Lee “Stories From Experts About the Impact of Digital Life“. Washington: Pew Research, 2018

Si bien muchos expertos y estudiosos de la tecnología están preocupados por las consecuencias sociales, políticas y económicas de la difusión de las actividades digitales, también tienden a señalar que su propia experiencia de la vida digital ha sido positiva.

A lo largo de los años de sondeos realizados por el Pew Research Center y Elon University’s Imagining the Internet Center, han sido muchos los expertos que han manifestado su preocupación por la forma en que las actividades en línea de la gente pueden socavar la verdad, fomentar la desconfianza, poner en peligro el bienestar de las personas, afectar la salud física y emocional, permitir que los trolls debiliten la democracia y la comunidad, y que a medida que los algoritmos se incrustan en más actividades, afecten a la privacidad, hagan que las instituciones sean menos seguras, abran divisiones sociales más grandes a medida que las brechas digitales se ensanchan, y eliminen un número incalculable de empleos.

A principios de 2018, un sondeo de expertos en tecnología, académicos y especialistas en salud sobre el futuro de la vida digital y el bienestar. También se pidió que compartieran anécdotas sobre sus propias experiencias personales con la vida digital. En el presente informe se comparten esas observaciones.

El resto de este informe se basa en la elaboración de estas ideas por parte de los encuestados que compartieron anécdotas y observaciones. Se divide en tres capítulos: 1) anécdotas y comentarios sobre los aspectos positivos de la vida digital; 2) anécdotas y comentarios sobre aspectos potencialmente dañinos de esa vida; y 3) respuestas en las que las declaraciones o anécdotas de las personas se dividieron equitativamente tanto con los pros como con los contras de la vida digital.