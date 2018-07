Plan de trabajo de la Asociación de Universidades Europeas (EUA) sobre la evaluación de la investigación en la transición hacia la ciencia abierta

EUA Roadmap on Research Assessment in the Transition to Open Science EUA, 2018

Texto completo

Los nuevos enfoques de la evaluación de la investigación reflejan la urgente necesidad de cambiar el paradigma actual más allá del típico factor de impacto de la revista. Este La hoja de ruta aborda una selección de temas relacionados con los nuevos enfoques en la evaluación de la investigación, incluida la evaluación de los resultados de la investigación, los investigadores y las unidades de investigación, y las instituciones.

La Asociación Europea de Universidades (EUA) ha apoyado de forma continuada a las universidades europeas. las universidades en la transición hacia la Ciencia Abierta y, en particular, hacia el Acceso Abierto. Al de su Grupo de Expertos en Ciencia 2.0/Ciencia Abierta, la EUA ha desarrollado una una serie de iniciativas en este ámbito, tal como se esboza en la hoja de ruta de la AEU sobre el acceso abierto a la investigación Publicaciones. Esta hoja de ruta se centraba principalmente en la introducción del acceso abierto como modelo principal de acceder a las publicaciones de investigación. Mirando hacia el futuro, hacia una transición más global hacia Ciencia Abierta, con su marco más amplio más allá del acceso a las publicaciones de investigación, la El Grupo de Expertos está empezando a abordar nuevos modelos de valoración y evaluación de la investigación en todos los niveles, ya que son fundamentales para lograr un sistema más justo, abierto y transparente impulsado por investigadores.

La ciencia abierta que abarca la investigación abierta en todas las áreas disciplinarias) todavía no es una práctica establecida y su integración en las comunidades científicas sigue siendo un reto, ya que adopta diversas formas. El acceso abierto a las publicaciones de investigación representa sólo una de las etapas necesarias de la Ciencia Abierta, y la Ciencia Abierta en su conjunto está todavía lejos de su pleno potencial, lo que requiere una transformación sustancial basada en los principios de compartir y colaborar. Los nuevos modelos cuantitativos y cualitativos futuros de valoración y evaluación de la investigación deben reflejar y promover una actitud tan novedosa.

El tema de la evaluación de la investigación, es decir, la búsqueda de mejores formas de evaluación, se está volviendo cada vez más importante para la comunidad científica en general y para una variedad de de los responsables políticos nacionales y europeos. Este desarrollo está inexorablemente ligado a la transición hacia la Ciencia Abierta.

Los nuevos enfoques de la evaluación de la investigación reflejan la urgente necesidad de cambiar el paradigma actual más allá del típico factor de impacto de la revista. Este La hoja de ruta aborda una selección de temas relacionados con los nuevos enfoques en la evaluación de la investigación, incluida la evaluación de los resultados de la investigación, los investigadores y las unidades de investigación, y las instituciones (laboratorios, centros de investigación y universidades). Con este documento, EUA tiene por objeto sensibilizar y apoyar a las instituciones en el desarrollo de la evaluación de la investigación enfoques que se centran en la calidad de la investigación, el impacto potencial y futuro, y que tienen en cuenta de Open Science.

En su plan de trabajo, la EUA identifica los siguientes objetivos para su futura labor en este ámbito:

Fomentar el desarrollo de enfoques de evaluación de la investigación flexibles, transparentes, justos y sólidos, recompensando las contribuciones de la Ciencia Abierta y teniendo en cuenta las diferencias entre las disciplinas académicas, la investigación multidisciplinaria y la investigación fundamental y aplicada;

Promover enfoques flexibles, transparentes y responsables en la evaluación de las carreras de los investigadores, teniendo en cuenta las diferentes etapas de sus carreras;

Apoyar a las universidades europeas y a las conferencias nacionales de rectores en el desarrollo y la aplicación de nuevos enfoques para la evaluación de la investigación.

Para ello, la EUA centrará sus esfuerzos en la recopilación y el intercambio de información, entablando un estrecho diálogo con las universidades y otras partes interesadas pertinentes y proponiendo recomendaciones sobre políticas y buenas prácticas.