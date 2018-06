¿Existe correspondencia entre la medición altmétrica y la calidad de la investigación? un estudio empírico a gran escala basado en datos de F1000Prime.

Bornmann, L. and R. Haunschild “Do altmetrics correlate with the quality of papers? A large-scale empirical study based on F1000Prime data.” PloS One vol. 13, n. 5 (2018). pp. e0197133.

Texto completo

En este estudio, se aborda la cuestión de si (y hasta qué punto, respectivamente) la medición altmétrica se correlaciona con la calidad científica de los trabajos (medida por las evaluaciones de pares). Sólo unos pocos estudios han investigado previamente la relación entre la altmetria y las evaluaciones por pares. En el primer paso, se analizan las dimensiones subyacentes de la medición por las métricas tradicionales (recuentos de citas) y la altmetria utilizando el análisis de componentes principales (PCA) y el análisis factorial (FA). En el segundo paso, se analiza la relación entre las dimensiones y la calidad de los trabajos (medida por el sistema de revisión por pares posterior a la publicación de las evaluaciones F1000Prime), utilizando el análisis de regresión.

Los resultados del PCA y FA muestran que la medición altmétrica opera a lo largo de diferentes dimensiones, mientras que los recuentos de Mendeley están relacionados con los recuentos de citas, y los tweets forman una dimensión distinta. Los resultados del análisis de regresión indican que las métricas basadas en citas y los conteos de lectores están significativamente más relacionados con la calidad que con los tweets. Este resultado, por un lado, cuestiona el uso de los recuentos de Twitter para fines de evaluación de la investigación y, por otro lado, indica el uso potencial de los recuentos de lectores de Mendeley.

