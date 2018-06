Estado de la edición digital en Canadá 2017

The State of Digital Publishing in Canada 2017 (5th Annual Edition). BookNet Canada, 2018

Texto completo

El estudio de este año es la quinta edición anual de The State of Digital Publishing in Canada. Cuando se trata de ventas unitarias de libros en Canadá, según la encuesta trimestral de consumidores, el 18,6% de las compras en 2017 fueron libros electrónicos. Esto supone un ligero aumento con respecto a 2016, cuando las ventas de libros electrónicos representaban el 16,9% de todas las compras. Al mismo tiempo, también aumentó el número de editores que producen libros electrónicos: El 94% de las editoriales informaron que actualmente están produciendo libros electrónicos, un 3% más que en 2016 (91%). El número de ventas de libros digitales también ha crecido desde 2016

Los audiolibros siguen prosperando, y la producción en Canadá ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos tres años. En 2015, sólo el 16% de las empresas producían audiolibros digitales, mientras que en 2017 esa cifra se disparó al 61%.