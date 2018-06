Cada vez más personas de todas las edades y condiciones utilizan Internet

New Data Show Substantial Gains and Evolution in Internet Use. Washington D. C.: National Telecommunications and Information Administration (NTIA), 2018

Texto completo

La brecha digital está mostrando signos de ceder a medida que más estadounidenses de todas las profesiones y condiciones sociales se conectan a Internet. Según los resultados iniciales de la encuesta más reciente de NTIA sobre el uso de Internet realizada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, varios grupos históricamente desfavorecidos mostraron aumentos significativos en la adopción de Internet en los últimos años.

La encuesta, que se llevó a cabo en noviembre de 2017, revela nuevos contornos del uso de Internet por parte de los estadounidenses. En 2017, había más hogares que tenían un plan de datos en sus dispositivos móviles que aquellos que disponían de un servicio de banda ancha por cable. Además, por primera vez desde que NTIA comenzó a rastrear el uso de diferentes tipos de dispositivos informáticos, las tabletas fueron más populares que los ordenadores de escritorio entre los estadounidenses, y el número de personas que usaron múltiples tipos de dispositivos también aumentó sustancialmente.

Los datos muestran que el 78 por ciento de los estadounidenses a partir de los 3 años de edad utilizaba Internet en noviembre de 2017, en comparación con el 75 por ciento en julio de 2015. Este aumento de 13,5 millones de usuarios fue impulsado por el aumento de la adopción entre las familias de bajos ingresos, los ancianos, los afroamericanos, los hispanos y otros grupos que han sido menos dados a conectarse a Internet.

Los dispositivos informáticos preferidos de los estadounidenses también han cambiado en los últimos años. Hace dos años, la NTIA informó que el uso de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas estaba en aumento, y que esto seguía siendo cierto en 2017. Sesenta y cuatro por ciento de los estadounidenses usaron un teléfono inteligente en 2017, en comparación con el 53 por ciento en 2015, y el uso de tabletas aumentó del 29 por ciento al 32 por ciento durante el mismo período. El uso de dispositivos portátiles como los relojes inteligentes y las bandas de acondicionamiento físico -todavía una categoría de productos incipiente- creció significativamente hasta el 8 por ciento de los estadounidenses, en comparación con el 1 por ciento dos años antes. El uso de la televisión inteligente y de los dispositivos conectados a la televisión también siguió aumentando, con un crecimiento de siete puntos porcentuales hasta el 34 por ciento entre 2015 y 2017.

Continúan aumentando el número de dispositivos que se utilizan para conectarse a Internet. La proporción de personas que utilizan al menos dos tipos diferentes aumentó del 52 por ciento en 2013 al 62 por ciento en 2017. El uso de tres o más tipos de dispositivos diferentes también aumentó sustancialmente, de 32 por ciento en 2013 al 42 por ciento en 2017.

Sin embargo, a medida que muchas personas recurren a una variedad de herramientas informáticas diferentes para realizar diferentes tareas, algunos grupos utilizan menos dispositivos que otros. Las personas que viven en hogares de mayores ingresos son más dados a usar múltiples tipos de dispositivos. Los estadounidenses que reportaron ingresos familiares inferiores a $25,000 por año en promedio usaron 1.34 tipos diferentes de dispositivos, mientras que aquellos con ingresos de $100,000 o más usaron un promedio de 2.77 tipos de dispositivos-más del doble.

La encuesta, realizada como un suplemento a la Encuesta de Población Actual (CPS) de la Oficina del Censo, incluyó a más de 123,000 personas que viven en más de 52,000 hogares en 50 estados y el Distrito de Columbia. NTIA ha patrocinado el Suplemento de Uso de Computadoras e Internet de CPS 14 veces desde 1994. Con su gran tamaño de muestra y más de 50 preguntas sobre el uso de Internet, es la encuesta nacional más completa sobre cómo los estadounidenses se conectan a Internet y lo que hacen cuando están en línea.