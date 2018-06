Libros de Texto a Costo Cero

Un número creciente de instituciones están utilizando materiales educativos de libre acceso, de alta calidad y con licencia abierta, comúnmente conocidos como Recursos Educativos Abiertos (REA). Estos materiales educativos pueden incluir módulos, libros de texto, videos, software y otras herramientas, materiales y técnicas utilizadas para apoyar el acceso al conocimiento. Zero Textbook Cost Courses (ZTC) (programa Costo Cero de Libros de Texto) es una de las iniciativas de Recursos Educativos Abiertos para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la accesibilidad para todos los estudiantes.

Desde hace años, todos, desde los profesores hasta los estados, las universidades y las fundaciones, han publicado libros de texto gratuitos, pero ahora algunas escuelas están dando un paso más: están rediseñando sus programas de licenciatura para que los estudiantes no tengan que comprar un solo libro de texto. No son los primeros en darse cuenta de la caída en las ventas de no ficción; la gente está recurriendo más a los recursos digitales como los sitios web de formación, Youtube y OER (recursos educativos abiertos).

“Recursos educativos abiertos” significa recursos de enseñanza, aprendizaje e investigación de alta calidad que están en el dominio público o que han sido liberados de conformidad con una licencia de propiedad intelectual que permite su libre uso y reutilización por parte de otros, y puede incluir otros recursos que están legalmente disponibles y son gratuitos para los estudiantes. Los recursos educativos abiertos incluyen, pero no se limitan a, cursos completos, materiales del curso, módulos, libros de texto, contenido creado por el profesorado, videos en tiempo real, pruebas, software y cualquier otra herramienta, material o técnica utilizada para apoyar el acceso al conocimiento.

De este modo College of the Canyons (COC), un colegio comunitario de California obtuvo una subvención para lanzar su primer programa Zero Textbook Cost Degree Technical Assistance Contract Program (Libros de Texto a Costo Cero) que pronto ofrecerá más programas de educación técnica profesional o de grado que eliminen el costo de los libros de texto comerciales mediante el uso de recursos educativos abiertos. El programa está dotado con 5 millones de dólares.

La California Community Colleges Chancellor’s Office creó el programa de grado de libros de texto gratuitos (Zero Textbook Cost Degree) después de realizar estudios sobre el aumento de los costos de la educación y su impacto en la asistencia de los estudiantes y la selección de cursos. En el COC, el 75 por ciento de los estudiantes declararon que el costo de los libros y suministros son la principal barrera para que logren sus metas educativas. La universidad también encontró que el 70 por ciento de los estudiantes dijo que el costo de los libros de texto y suministros influye en sus opciones de inscripción y el 67 por ciento de los estudiantes dijo que les preocupaba que sus calificaciones se resentirían si no compraban libros de texto.

El Community College Consortium for Open Educational Resources (CCCOER) mantiene un archivo de estudios de caso de TEA en América del Norte y un índice de seminarios web anteriores.