ALA publica su informe State of American Libraries Report 2018

State of American Libraries Report 2018. Whasingthon:ALA, 2018

La encuesta Harris Poll on Crime and Safety in America de Harvard de 2017 informa que los votantes consideran el cuidado de la salud, la economía y el empleo, el terrorismo y la seguridad nacional como los temas más importantes a los que se enfrenta el país en la actualidad. En tiempos de incertidumbre, la gente recurre a instituciones de confianza, como las bibliotecas, en busca de recursos de información fiables. Pew Research Center informa que un número creciente de personas cree que los bibliotecarios pueden ayudarles a localizar información en la que pueden confiar, y la mayoría cree que la biblioteca proporciona un lugar seguro para trabajar y relajarse. Las bibliotecas y los bibliotecarios capacitan a las personas para liderar con tecnologías de vanguardia, para abrir caminos hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida y mejorar capacidad de respuesta a los problemas sociales.

Las bibliotecas universitarias proporcionan a los estudiantes acceso a colecciones digitales e impresas fidedignas, así como a sesiones de formación. Un estudio reciente informó que 6.2 millones de estudiantes participaron en sesiones de instrucción cara a cara y en línea. Las bibliotecas universitarias abren un promedio de 109 horas semanales, seguidas de las bibliotecas universitarias integrales con 88 horas semanales y las bibliotecas de bachillerato con 87 horas semanales. Los colegios comunitarios abren un promedio de 63 horas por semana.

El personal de la biblioteca es contratado o capacitado para prestar servicios bibliotecarios en evolución. Los cinco servicios nuevos más importantes que actualmente apoyan las bibliotecas universitarias son el desarrollo web, los repositorios institucionales de acceso abierto, los sistemas de aprendizaje, las humanidades digitales y la producción de medios digitales. Otros servicios apoyados por el personal de la biblioteca incluyen el desarrollo masivo de cursos en línea abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés), desarrollo de carteras electrónicas, espacios para fabricantes (makerspaces) y sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés).

Las bibliotecas escolares son una parte única y esencial de la comunidad de aprendizaje. El presidente de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA), Jim Neal, escribe: “Las bibliotecas escolares tratan sobre tecnologías innovadoras y espacios creativos. A través de las bibliotecas escolares, los estudiantes entienden temas como la privacidad, la confidencialidad, la libertad intelectual, el acceso abierto, el uso justo y cómo se relacionan con su trabajo como estudiantes. Los estudiantes ven a las bibliotecas como una parte positiva y esencial de sus vidas”.

La Ley Every Student Succeeds Act (ESSA, por sus siglas en inglés), firmada por el Presidente Obama en 2015, reautorizó la Ley de Educación Primaria y Secundaria y reemplazó la versión No Child Left Behind (Que Ningún Niño Se Quede Atrás) aprobada en 2002. Por primera vez, la legislación incluye un lenguaje sobre “programas eficaces de bibliotecas escolares” y los resultados del aprendizaje de los estudiantes. En 2016-2017, la Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares (American Association of School Librarians, AASL) y la Oficina de Defensa de Bibliotecas de ALA organizaron talleres estatales para informar a los bibliotecarios escolares sobre las estrategias diseñadas para asegurar que los bibliotecarios escolares fueran incluidos en los planes estatales de ESSA.

Las bibliotecas públicas lideran la reducción de la brecha digital con 16.500 ubicaciones físicas en comunidades de todos los tamaños en todo el país. Los recursos y servicios de las bibliotecas públicas empoderan a las familias de bajos ingresos y amplían el acceso a la información sobre la salud.

Las bibliotecas públicas colaboraron con asociados de la comunidad para ayudar a encontrar formas de hacer frente a la crisis nacional de los opioides apoyando los esfuerzos de la comunidad en su calidad de organizaciones de aprendizaje. La Asociación de Bibliotecas Públicas (PLA, por sus siglas en inglés) y WebJunction crearon una página en Facebook de Bibliotecas y la Crisis de los Opiáceos donde los trabajadores de las bibliotecas pueden discutir la crisis de salud y compartir recursos.

La Oficina de Libertad Intelectual de la ALA (OIF) informó de que las prohibiciones y las dificultades para eliminar o restringir el acceso a los materiales de las bibliotecas aumentaron de 45 en 2016 a 91 en 2017.

El tema de la Semana del Libro Prohibido de 2018, que se celebrará en bibliotecas y librerías de todo el país del 23 al 29 de septiembre, este año el titulo será: “Prohibir los libros silencia las historias. ¡Habla!”