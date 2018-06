Segovia propone disfrutar de la gastronomía y la lectura a través de los pinchos literarios

En Segovia durante las jornadas de “Pincho literarios” al pedir una consumición, se le acompaña de una tapa y un texto literario escrito o en viva voz de los grandes autores de la literatura española con citas sobre los placeres de la gastronomía. Los integrantes del Taller de Creación Literaria “¡Cuéntame un cuento que no te sepas!”, te invitan a dejarte sorprender en esta JORNADA del PINCHO LITERARIO de DEGUSTACIÓN GRATUITA

Por ejemplo de textos como este del poeta chileno Pablo Neruda, un juego de palabras en torno a las palabras y la comida.

“…Amo tanto las palabras… Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema… Las agarro al vuelo, y las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento vibrantes, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como aceitunas… Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las libero…. ¡Qué buen idioma el mío!

P. NERUDA