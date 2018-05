La antigua y futura biblioteca: el papel de la biblioteca (nacional) en el apoyo a la investigación

Reimer, T. (2018). The once and future library: the role of the (national) library in supporting research . Insights , 31, 19 . DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.409

El entorno mundial de la investigación está cambiando rápidamente y con él el papel de las bibliotecas en apoyo de la investigación. Tomando como ejemplo la Biblioteca Británica, este artículo proporciona un análisis situacional de los desafíos a los que se enfrentan las bibliotecas de investigación en este contexto. Esboza un papel nuevo, o al menos modificado, para las bibliotecas de investigación, tomando como ejemplo la estrategia emergente de servicios de investigación de la Biblioteca Británica y su programa de gestión del cambio ” ‘Everything Available’ “. Sostiene que si las bibliotecas quieren seguir añadiendo valor al proceso de investigación, tienen que cambiar su forma de pensar, pasando de centrarse en las colecciones locales a contribuir a un entorno de conocimiento mundial, de manera persistente y abierta.

Cuando te enfrentas a un entorno que cambia rápidamente, tienes tres opciones: no hacer nada, seguir u orientarte hacia el liderazgo. Espero que las bibliotecas aspiren a hacer lo segundo. Las bibliotecas nacionales en particular deberían asumir un papel de liderazgo, no con la idea de que siempre sabemos mejor, sino con el entendimiento de que nuestro cometido nos permite coordinar, facilitar y sostener soluciones. Tenemos que pensar en los problemas a los que se enfrentan nuestros usuarios y no asumir que, por el mero hecho de existir, nuestras colecciones son siempre la respuesta. Junto con otros sectores, estamos pasando de un modelo de contenido local a un modelo de proveedor de servicios de información global. Las bibliotecas deberían tratar de configurar activamente esa transición. Aún así, puedo decir cómodamente que siempre nos encantarán los libros.