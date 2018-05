Perspectivas de los líderes de la industria sobre la transformación digital en la industria editorial

Frankfurter Buchmesse, Industry Leaders’ Perspectives on the Digital Transformation Journey in Publishing Middleton, [e-Book] MA, Imbue Partners, 2018

Texto completo

El libro blanco de Frankfurter Buchmesse, Industry Leaders’ Perspectives on the Digital Transformation Journey in Publishing (Perspectivas de los líderes de la industria sobre el viaje de la transformación digital en la industria editorial), se basa en entrevistas con líderes de los sectores de las ciencias, la tecnología y la ingeniería, la educación y el comercio. El objetivo era obtener información sobre cinco elementos fundamentales de la transformación digital: Almacenamiento de contenidos, metadatos, agilidad de contenidos, capacidad de descubrimiento y colaboración. Las entrevistas se llevaron a cabo a principios de 2017 e incluyen a líderes de alto nivel que ocupan puestos de vicepresidente y/o director. Aquí recogemos algunos de los hallazgos más relevantes

Sobre cómo están progresando los editores con la transformación digital

La mitad de los entrevistados cree que sus actuales esfuerzos de transformación fueron a la par que los del resto de la industria editorial.

Las organizaciones de STM citaron inversiones significativas en 3 de las 5 áreas de transformación en los últimos años, reforzando su pretensión de “liderar” el resto de la industria.

Por el contrario, más del 30 por ciento de los encuestados de Trade y el 50 por ciento de los de EDU consideran que sus empresas están quedando rezagadas con respecto a la industria en el camino de la transformación.

El 50 por ciento de los editores entrevistados están buscando maneras de reemplazar los ingresos decrecientes de los formatos impresos y la publicidad, y el 41 por ciento está buscando nuevas opciones de productos.

Sobre los metadatos

En el momento de esta investigación, los metadatos se consideraban de la mayor importancia en la transformación digital -un 4,6 sobre 5- y tenían la segunda calificación más baja por su capacidad organizativa actual -un 2,0 sobre 5-.

Los editores perciben los metadatos como algo difícil de hacer y aún más difícil de hacer bien.

Se espera que desafíos como la falta de coherencia de las normas, la actualización de los archivos, la dirección del cambio cultural, la necesidad de nuevas competencias y la evolución de las tecnologías planteen problemas en los próximos cinco años.

Agilidad de contenidos y capacidad de reutilización

La agilidad del contenido se clasificó como el tercer atributo más importante en el viaje de transformación en general, pero variaba en prioridad entre STM, Trade y EDU.

El sector de la educación destacó la reutilización de contenidos como un factor clave para el aprendizaje personalizado, el contenido específico y el análisis predictivo sobre las necesidades de los alumnos. Estos son esenciales para el eLearning.

La agilidad del contenido fue calificada como menos importante para los editores de libros de audiencia general y tuvo la segunda mayor variación entre importancia y capacidad actual, justo después de los metadatos.

Sobre el descubrimiento

La capacidad de descubrimiento obtuvo una puntuación de 4,5 sobre 5 en “importancia para la empresa” – el segundo elemento más alto de los cinco elementos de transformación digital. Los editores también evaluaron sus capacidades actuales en 2,5 de 5, la calificación más alta de todas las áreas de transformación encuestadas.

Aquellos editores que recientemente han mejorado su almacenamiento de contenido y metadatos se sienten más fuertes con respecto a la capacidad de descubrimiento.

El 30 por ciento de los editores entrevistados hablaron de los recientes esfuerzos en plataformas, widgets y servicios de socios que están mejorando la capacidad de descubrimiento.

Un 30 por ciento adicional señaló que están revisando activamente herramientas adicionales para ayudar a los usuarios finales a descubrir el contenido.

Sobre la colaboración

Los editores utilizaron los términos “fragmentado”, “inconsistente” y “limitado” para describir las actuales capacidades de colaboración automatizada. A pesar de esta experiencia inferior, el correo electrónico y Excel se consideran herramientas suficientes para compartir contenido.

De los cinco elementos discutidos en las entrevistas, la colaboración ocupó el último lugar en `importancia para la empresa’ para STM y el penúltimo lugar para Trade y EDU.

Sólo un editor dijo que su plataforma de colaboración dedicada les proporcionaba capacidades superiores a la media y acceso a nuevas oportunidades de ingresos cuando trabajaban con autores.

Algunos consejos aportados por los encuestados

Entender al cliente

Tener en cuenta la cultura de su empresa

No subestimar el esfuerzo que se necesitará para hacer un cambio

Cuestionarse todo

Usar lo que está disponible