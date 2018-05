Crear un Blog exitoso en WordPress

Gabrielle, G. (2015). [e-Book] Starting a Successful Blog when you have NO CLUE!: 7 Steps to WordPress Bliss…. (Beginner Internet Marketing Series Book 2), Amazon Kindle.

Texto completo

Gratis en Amazon

Iniciar un blog en WordPress es fácil y no requiere ningún conocimiento técnico o experiencia en diseño web, html, css, etc. Esta fórmula probada de 7 pasos le permitirá comenzar rápida y eficientemente. Además, aprenderá lo que se necesita para convertirse en un blogger exitoso y cómo perfeccionar sus habilidades y monetizar su blog.

Un sistema probado y fácil de seguir para iniciar un blog desde Scratch Tienes mucha información para compartir y necesitas una plataforma para llegar a la mayor cantidad de gente posible? ¿Está dirigiendo una empresa y desea aumentar el tráfico de su sitio web? ¿Estás buscando blogs como una fuente de ingresos? Si algo de esto suena cierto, ¡este libro es para ti! Te proporcionará las herramientas para comenzar, en un lenguaje fácil de entender. Un montón de fotos para ilustrar cada paso, así como un capítulo de recursos para la formación continua. Comience a bloguear hoy mismo…..

Paso #1: Software Web – ¿Qué es WordPress y por qué lo usan los bloggers más exitosos?

Paso #2: Alojamiento – Encontrar una buena base para tu blog

Paso #3: Crear tu marca – Elegir y registrar tu nombre de dominio

Paso #4: Configurar WordPress: Un primer vistazo a su sitio y características

Paso # 5: Elija un tema – El estilo de su sitio

Paso # 6: Plugins, listas de correo y Google Analytics

Paso # 7: Blogging & Marketing Training – Aprender de los MASTERS